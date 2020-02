A decisão consta de um despacho assinado pelo chefe do Executivo, Ho Iat Seng, na qual se exclui apenas aqueles que prestam serviços considerados essenciais.

“Tendo em consideração a evolução epidémica da pneumonia do novo tipo de coronavírus e a necessidade de prevenção, o chefe do Executivo lavrou hoje um despacho no sentido de dispensar os trabalhadores dos serviços públicos de comparecer ao serviço entre 08 e 16 de fevereiro, mantendo apenas a prestação de serviços urgentes dos serviços públicos”, lê-se num comunicado da Direção dos Serviços de Administração e Função Pública.

A mesma entidade emitiu orientações aos serviços públicos, reiterando que a presente dispensa de serviço se destina à redução de risco de propagação de doenças.

“Os trabalhadores dispensados de comparecer ao serviço, caso não seja urgente nem necessário, devem permanecer em casa e evitar sair à rua, cumprindo deste modo o seu dever”, segundo a mesma nota.

Uma das primeiras medidas do Governo de Macau para reduzir o risco de contágio foi a de enviar milhares de funcionários públicos para casa, onde continuam a trabalhar, mas à distância.