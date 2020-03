“Temos de confirmar o primeiro caso de coronavírus no nosso país”, anunciou o ministro da Saúde do Chile, Jaime Mañalich.

O doente viajou durante um mês pelo sudeste asiático, especialmente por Singapura, tendo estado também na Malásia, Indonésia, Maldivas e Espanha. Regressou ao Chile no dia 25 de fevereiro.

“Estamos a contactar todas as pessoas, incluindo parentes, que possam ter estado perto dessa pessoa, para as colocar em quarentena nos próximos dias”, acrescentou o ministro, detalhando que o paciente está em boas condições no Hospital de Talca, cidade a 350 quilómetros a sul da capital chilena, Santiago.

O diretor do Hospital de Talca, Alfredo Donoso, explicou que o paciente começou com sintomas respiratórios no domingo, dia em que decidiu ir a uma consulta.

“O exame deu positivo. De acordo com o protocolo, passou para uma sala de isolamento”, indicou.

O anúncio oficial deste caso aconteceu depois de o Governo argentino confirmar também o primeiro caso do novo coronavírus no país.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.