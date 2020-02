Dos 10 casos registados em Macau, este é o sexto paciente a receber alta, continuando internadas outras quatro pessoas.

Trata-se de um homem de 66 anos, que esteve 28 dias hospitalizado, oriundo da cidade chinesa de Wuhan, onde começou o novo coronavírus, que já matou mais de duas mil pessoas a nível mundial.

Dos 1.437 casos suspeitos em Macau, 1.422 foram excluídos pelas autoridades, com cinco à espera de resultados de análises, não existindo neste momento pessoas em isolamento.

Nas últimas 24 horas foram efetuados 110 testes, sublinharam as autoridades de saúde, no dia em que se cumpre o 15.º dia sem novos casos no território.

As autoridades de Macau anunciaram ainda que vão começar a reabrir, gradualmente, alguns parques de lazer, mas voltaram a reiterar o apelo à população para que evite sair de casa e a concentração de pessoas, porque o combate à “epidemia ainda não terminou”.