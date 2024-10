Pela primeira vez desde o lançamento do Guia Michelin em Taiwan, um estabelecimento Bib Gourmand é galardoado com uma estrela Michelin, e trata-se do Minimal, na cidade de Taichung, que, para mais, torna-se no primeiro estabelecimento de gelados, à escala mundial, a receber aquele galardão. Para os inspetores do guia com origem em França, “o restaurante de sobremesas, irmão do galardoado Sur-, em Taichung, causa sensação visual e gustativa com a sua complexa estratificação de sabores e texturas. O menu de sete pratos muda a cada estação; a doçaria gelada, como o gelado e o granizado, são apresentados artisticamente para articular um tema”.

A seleção deste ano do Guia Michelin Taiwan inclui um total de 49 restaurantes com uma, duas e três estrelas Michelin, dos quais dez foram galardoados pela primeira vez com uma estrela, o que representa um aumento face aos 44 restaurantes de 2023. Seis restaurantes também conservam a Estrela Verde Michelin, pelos seus compromissos ecológicos destacados e inspiradores.

"Taiwan é uma ilha preciosa, que conta com uma grande variedade de ingredientes e de chefs talentosos. A nossa seleção para 2024 inclui mais de 50 tipos de cozinha de todo o mundo, o que destaca a rica diversidade e a maturidade do panorama culinário de Taiwan. A seleção deste ano reflete a notável capacidade de Taiwan para honrar as raízes culinárias tradicionais, enquanto abraça as novas tendências, exibindo uma harmoniosa combinação de inovação e património, sem limitações", afirma Gwendal Poullennec, Diretor Internacional dos Guias Michelin.

"Os nossos inspetores observaram que o sector da restauração em Taiwan está a florescer, com uma multitude de novas e emocionantes inaugurações, das que não se limitam a modelos de negócio de pequena escala, como antes; e a alta cozinha não só se aplica à cozinha de estilo ocidental, como também é claramente apreciada na cozinha contemporânea de Taiwan ou asiática. Os nossos inspetores ficaram realmente impressionados com o talento dos chefs e com as técnicas, a criatividade e a personalidade notáveis que apresentaram através das suas criações gastronómicas".