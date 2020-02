“Este encontro, que vai realizar-se a pedido da Liga, servirá apenas para falar de medidas preventivas e antecipar cenários no futebol profissional português, numa altura em que o futebol italiano está a sofrer consequências dos casos existentes”, indica a LPFP, em comunicado.

O organismo que representa os clubes da I e II ligas, assinalou que em Itália “já existiram adiamentos de jogos da Série A e outros, da Liga Europa, vão realizar-se à porta fechada”: “Preocupada com um eventual escalar da situação, a Liga vai saber de que forma o futebol profissional pode precaver-se da chegada do vírus ao nosso país”, observou a LPFP.

As autoridades italianas confirmaram hoje a 12.ª vítima mortal por Covid-19 naquele país, informando ainda que o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus em Itália é de 374.

O balanço provisório da epidemia é de, pelo menos, 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios.

Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.