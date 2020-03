“O relato que me chega é que o impacto [do surto de coronavírus na economia portuguesa] tem sido muito moderado, para não dizer reduzido. Temos de continuar a ser vigilantes, adotar todas as recomendações das autoridades de saúde e sermos capazes de conter a taxa de propagação da doença. É bom para a saúde, é bom para a economia”, afirmou Pedro Siza Vieira no Porto, à margem da 3.ª Conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais – INCoDe.2030.

De acordo com o governante, “na maior parte dos setores” de atividade, desde os medicamentos, passando pelo ramo automóvel e pelas indústrias, “as empresas estão bem abastecidas de ‘stocks’ e não se verificam situações de interrupção de atividade”.

“A preocupação é saber se esta situação se irá prolongar, quanto tempo durará e qual vai ser impacto sobre força de trabalho”, observou.

O ministro garantiu hoje que trabalhadores do setor privado que tenham de faltar devido ao surto de Covid-19, por determinação da autoridade de saúde, vão receber “integralmente” o rendimento, numa “baixa paga a 100% desde o primeiro dia”.

“O Governo vai considerar as ausências determinadas pela autoridade de saúde como uma baixa por internamento paga a partir do primeiro dia. Será, portanto, uma baixa paga a 100% para o setor privado”, disse.