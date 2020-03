“Em janeiro, a Organização Mundial de Saúde disse que íamos ter um pandemia e que íamos ter uma situação preocupante e a sua diretora-geral de Saúde respondeu assim: ‘é excessivo, não vale a pena especular sobre isso, é muito reduzida a possibilidade de uma epidemia global’. Foi dito pela sua diretora-geral de Saúde”, defendeu André Ventura.

No debate quinzenal com o primeiro-ministro no parlamento, o deputado único do Chega perguntou se António Costa mantinha a confiança na diretora-geral de Saúde, Graça Freitas.

“Não se trata da minha diretora-geral de Saúde, mas a diretora-geral de Saúde da República Portuguesa. De facto, estamos a viver uma epidemia e um risco de uma pandemia e há uma coisa que é certa: no meio da batalha não se mudam os generais. Travam-se as batalhas, vencem-se as batalhas, e é isso que faremos, com a senhora diretora-geral de Saúde”, respondeu o primeiro-ministro.

André Ventura questionou ainda António Costa sobre uma jornalista que acusou o chefe do Governo “de ter feito telefonemas para a despedir e disse até que já aconteceu várias vezes, e que aconteceu não como primeiro-ministro, mas como ministro”.

“É ou não verdade que ligou para redações ou para esta redação para despedir esta jornalista, a jornalista Ana Leal?”, perguntou André Ventura.

António Costa respondeu quase soletrando as palavras: “É mentira”.