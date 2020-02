Estas pessoas, que desembarcaram do cruzeiro "Diamond Princess", foram "levadas da forma mais rápida e segura possível para uma área de contenção especializada no avião de evacuação para o seu isolamento", afirma o Departamento de Estado em comunicado.

Durante o voo, as pessoas permaneceram isoladas dos demais passageiros e foram monitoradas.

O primeiro avião com cidadãos americanos retirados do cruzeiro pousou esta segunda-feira numa base da Força Aérea dos Estados Unidos na Califórnia, onde todos os passageiros serão submetidos a 14 dias de quarentena. "Qualquer pessoa que se tornar sintomática será transferida para uma zona de contenção especializada, onde será tratada", afirmou o comunicado.

Pelo menos 40 americanos em quarentena a bordo do cruzeiro no Japão já tinham sido diagnosticados com o novo coronavírus, afirmou uma fonte do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. A fonte indicou que estas pessoas seriam levadas para hospitais no Japão.

