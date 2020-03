Embora o COVID-19 já tenha causado mais de 9.000 mortes no mundo inteiro, os sintomas e as medidas de prevenção tornaram-se alvo de piada para os europeus, que encontraram no humor um caminho para seguir em frente, tão bem quanto possível.

"Notícia de última hora! Chuck Norris contaminado. Coronavírus colocado em quarentena por 15 dias", diz uma imagem, parodiando um canal de informações.

O Whatsapp em Espanha também se encheu de piadas, memes e até áudios, como o de um homem que conta ironicamente que, ao fazer um pedido online, lhe perguntaram a que horas estaria em casa, quando na realidade não pode deixar.

Na Grécia, viralizou um vídeo no qual um homem faz compras no mercado, ao ar livre, na pequena cidade de Rafina, leste de Atenas, com uma fralda na cabeça para se proteger.

"Tussam juntos!", diz um adesivo colado nas ruas francesas, em resposta aos pedidos de solidariedade lançados pelo presidente Emmanuel Macron.

O humor ácido dos britânicos também atacou as medidas governamentais, menos draconianas que as de outros países europeus, embora nos últimos dias tenham endurecido.

"Lave as mãos. Volte para casa. Morra", diz uma caricatura que imita um poster de campanha do primeiro-ministro Boris Johnson.

Seguindo o conselho do líder conservador, que pediu aos britânicos que lavassem as mãos o tempo necessário para cantar "Parabéns a você" duas vezes, um programador criou o site "WashYourLyrics", que permite gerar instruções para lavar as mãos "acompanhado da música à sua escolha".

Tráfico de álcool em gel

A falta de lojas abertas também se tornou numa fonte inesgotável de humor.

Um vídeo viral no TikTok mostra, por exemplo, um homem que paga o seu café com folhas de papel higiénico, com a melodia de "Money" do grupo Abba.

No Kosovo, um vídeo que mostra traficantes a vender álcool em gel foi visto mais de 50.000 vezes no Instagram.

Os russos, que costumam rir dos absurdos do dia a dia desde os tempos soviéticos, também se inspiraram na escassez: "URGENTE! Homem jovem com stock de farinha e macarrão procura mulher jovem com stock de açúcar e papel higiénico", diz um falso anúncio partilhado no Facebook.

"O Apocalipse, o que esperávamos: anarquia, zombies. O que realmente é: home office, falta de papel higiénico", resumiu um gráfico amplamente partilhado no Twitter.

Os russos compararam as medidas de confinamento à vida após a queda da União Soviética. "Não há nada de especial nesta quarentena. Vi tudo isto nos anos 1990. Não há entretenimento. Na há comida nas lojas. Pessoas que preferem não sair de casa. E ninguém tem o direito de apanhar um avião", publicou, ironicamente, um internauta no Twitter.

Fora da Rússia, as medidas semelhantes adotadas por vários governos europeus também foram uma fonte de inspiração para todos os tipos de piadas. Um vídeo explica como criar uma passadeira em casa, espalhando sabão no chão; em outro, um homem é visto a praticar diversos desportos em ambientes fechados, desde nadar a andar de skate ou de bicicleta.

E como muitos pais precisam cuidar dos filhos e trabalhar ao mesmo tempo, inúmeros memes mostram crianças amarradas, amordaçadas ou enjauladas.

"Faz apenas 30 minutos que estou a ajudar o meu filho de seis anos a estudar. Todos os professores devem receber um milhão de euros por ano, a partir de agora", brincava um tweet.

