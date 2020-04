O país tradicionalmente isolado, e que desenvolve armamento nuclear, fechou rapidamente as fronteiras em janeiro, quando o vírus foi detetado na vizinha China, e adotou rígidas medidas de confinamento.

Pak Myong Su, diretor do departamento que luta contra as epidemias, insistiu que os esforços deram resultado. "Até ao momento, nenhuma pessoa foi infetada com o novo coronavírus no país", declarou Pak à AFP.

"Adotámos medidas preventivas e científicas como inspeções e quarentenas para todas as pessoas que chegavam ao país, desinfetamos os produtos, fechámos as fronteiras e bloqueámos todas as rotas marítimas e aéreas".

Praticamente todos os países do mundo registaram algum caso do novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou na quarta-feira que quase um milhão de pessoas contraíram o vírus. Além da China, epicentro do coronavírus, a Coreia do Sul registou um dos piores focos da pandemia, que já matou mais de 45.000 pessoas no mundo.

De acordo com especialistas, o norte da península coreana é particularmente vulnerável ao vírus devido ao seu frágil sistema de saúde. Os desertores acusam as autoridades de ocultar um surto da doença.