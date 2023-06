Porque é à noite, e especialmente em certos dias da semana, que os condutores recebem mais sanções por dirigir embriagados ou sob a influência de drogas, o modo de segurança noturno da Cooltra é ativado automaticamente na aplicação de quinta-feira a domingo, das 22h às 06h.

"A aplicação móvel da Cooltra permite localizar e reservar uma scooter disponível para aluguer na zona onde se encontra o utilizador, mas também serve como chave para iniciar o veículo. Com o modo de segurança noturna ativado, surgem dois novos passos: Uma mensagem de sensibilização aparece no ecrã quando um utilizador procura alugar uma scooter Cooltra, convidando-o a escolher outro modo de transporte se não estiver apto a conduzir; O utilizador deve então inserir um código de verificação para desbloquear e poder usar o aplicativo", explica a plataforma em comunicado.

Luís Cancela, Regional Manager Cooltra Portugal, destaca que "a segurança sempre foi um dos pilares fundamentais da Cooltra. Este novo modo de segurança noturna, com o qual reafirmamos ainda mais este nosso compromisso, vem completar a nossa abordagem prática e teórica da segurança rodoviária. Para nós, ao multiplicarmos iniciativas como esta, conseguiremos sensibilizar os condutores. É por isso que lhes recordamos constantemente as regras e as boas práticas de condução".

"Em 2022, a Cooltra Portugal, no serviço de motosharing, registou uma taxa de 0,008% de acidentes face ao número de alugueres e, nos primeiros 5 meses de 2023, a taxa de acidentes está nos 0,005%. Tanto em 2022 como 2023, não se registou qualquer acidente grave com necessidade de hospitalização, o que demonstra o nível de segurança que os veículos da Cooltra oferecem, assim como o sentido de responsabilidade dos nossos utilizadores", acrescenta o responsável.