Num esforço conjunto, os veículos de comunicação chegaram aos números a partir dos boletins divulgados pelos estados brasileiros.

O Governo de Jair Bolsonaro voltou na segunda-feira a divulgar os dados da covid-19 por volta das 18:30 locais (22:30 em Lisboa), após ter causado polémica ao indicar que os números passariam a ser divulgados ao final da noite e ao omitir os dados acumulados desde o início da pandemia.

A mudança na metodologia causou protestos em diferentes setores, que acusaram o Governo brasileiro de dificultar o acesso à informação.

A alteração também foi associada à intenção de impedir que as informações fossem divulgadas nos noticiários noturnos da rede Globo, que têm a maior audiência do país, e nas edições impressas dos jornais brasileiros.

Na sexta-feira, em declarações aos jornalistas, o próprio chefe de Estado chegou a afirmar que, com a mudança, a rede Globo deixaria de ser a “TV Funerária”.

Além dessas alterações, o Ministério da Saúde também causou polémica ao divulgar no domingo dados divergentes sobre a evolução da pandemia, justificados posteriormente pela duplicação dos números registados em alguns estados.

Após a transparência do executivo ter sido colocada em causa, o presidente do Congresso brasileiro, senador Davi Alcolumbre, informou que a comissão que acompanha as medidas de combate ao coronavírus deixará de usar os dados do Governo federal e passará a trabalhar com os dados divulgados pelos estados.

“Após reunião de líderes, ficou decidido que a Comissão Mista Especial de Acompanhamento do Coronavirus trabalhará com os dados estatísticos da pandemia fornecidos pelos estados e Distrito Federal. É papel do parlamento buscar a transparência num momento tão difícil para todos”, publicou Alcolumbre na rede social Twitter.

Também na segunda-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apelou ao Brasil para que continue a divulgar de forma transparente os dados da covid-19 no país.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número total de casos, e o terceiro com mais mortes, sendo o foco da pandemia na América Latina.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 404 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.