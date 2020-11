Noah Harris, de Hattiesburg, no Estado do Mississipi, foi eleito presidente do ‘Undergraduate Council’ [Conselho Estudantil, em português] de Harvard em 12 de novembro, segundo noticia o jornal Hattiesburg American, citado pela agência AP.

O estudante de gestão é o primeiro negro a ser eleito pelo corpo estudantil, após dois outros estudantes negros já terem liderado o ‘Undergraduate Council’.

Harris disse, em declarações ao jornal, que não considerava esta nomeação de forma leviana.

“Especialmente após tudo o que aconteceu este verão, com a morte de George Floyd, Breonna Taylor e Ahmaud Arbery, e todos os protestos que aconteceram neste momento de luta racial neste após”, destacou.

“Esta é uma declaração importante por parte do corpo estudantil de Harvard para confiar a um homem negro um momento sem precedentes na sua história”, acrescentou.

A candidatura de Noah Harris envolveu uma procura de diversidade com a inclusão da futura vice-presidente do ‘Undergraduate Council’, Jenny Gan, estudante de neurociências de Cleveland.

O objetivo do mandato é o foco na melhoria da saúde física e mental dos alunos.