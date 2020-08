Desde o início da epidemia no país, as autoridades colombianas contaram 14.810 mortos e 456.689 infetados com o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Pelo menos 274.420 pessoas já recuperaram da doença, acrescentaram.

A capital colombiana, Bogotá, contabilizou 158.674 casos acumulados da doença, seguida de Antioquia (60.873), Atlántico (60.542), Valle del Cauca (36.847), Bolívar (21.593), Cundinamarca (14.572), Córdoba (13.231) e Nariño (11.273).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 760 mil mortos e infetou mais de 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.