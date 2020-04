O projeto no qual participa o investigador da Fundação Champalimaud, que hoje divulgou a proposta de trabalho, vai receber uma bolsa de 525 mil dólares (cerca de 500 mil euros) da Iniciativa Chan Zuckerberg, criada pelo cofundador da rede social Facebook Mark Zuckerberg e pela mulher, a pediatra Priscilla Chan.

É a primeira vez que um cientista português beneficia de uma bolsa desta iniciativa filantrópica, que "aposta na tecnologia para ajudar a resolver alguns dos mais difíceis desafios do mundo", como a erradicação de doenças, refere em comunicado a Fundação Champalimaud.

A bolsa em causa financia projetos-piloto focados na área da inflamação e realizados por equipas de dois a três investigadores de diferentes especialidades.

Além de Henrique Veiga-Fernandes, participam no projeto Isaac ​​​​​​Chiu e Stephen Liberles, da Harvard Medical School, nos Estados Unidos, que trabalham nas áreas de neuroimunologia e neurociências.

Em declarações à Lusa, Henrique Veiga-Fernandes, investigador do laboratório de imunofisiologia e codiretor científico da Champalimaud, disse que a equipa vai "aplicar uma nova tecnologia criada e desenvolvida" no seu laboratório "para desvendar a forma como os sistemas nervoso e imunitário dialogam entre si em doenças inflamatórias e infecciosas pulmonares".

Henrique Veiga-Fernandes explicou que, num estudo anterior, o seu grupo de trabalho verificou que os neurónios (células) do sistema nervoso periférico comunicam com as células inatas linfoides e os linfócitos T (células imunitárias) através de substâncias químicas chamadas neurotransmissores.