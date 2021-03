Até ao momento, cinco vacinas, todas elas produzidas localmente, receberam na China uma autorização com condições, ou para o uso emergencial, mas nenhuma é administrada por via respiratória.

A segurança e eficácia da vacina inalada "precisa de ser confirmada" nos testes, afirmou a CanSino.

Até 20 de março, a China aplicou quase 75 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus, segundo o site de análises de dados Our World in Data.

A China pretende ainda flexibilizar as restrições de entrada de cidadãos de vários países, incluindo os Estados Unidos, desde que tenham recebido uma vacina chinesa.

Na terça-feira, uma fonte do Ministério chinês das Relações Exteriores afirmou que está em "contacto estreito" com vários países e "devem ser assinados acordos mutuamente benéficos" para facilitar as viagens.