Dono de uma cervejeira e de um bar, Hugo Santos antecipa que a produção e distribuição do antissético o vai ocupar pelo menos enquanto vigorar o estado de emergência em Portugal: “Tenho bicho-carpinteiro e vou ter que continuar a fazer alguma coisa, porque nesta altura não há vendas. O bar está fechado e a cervejeira está parada porque não tem bares para onde vender a cerveja”.

Mesmo nesse contexto económico, todo o desinfetante criado pelo setor está a ser “oferecido”.

Sofia Oliveira insiste que “não era correto os micro-cervejeiros retirarem proveito desta situação” e defende que o objetivo comum é “ajudar o país a ultrapassar este problema o quanto antes, para benefício de toda a sociedade”.

Nem todas as entidades ligadas a essa indústria artesanal, contudo, pensarão assim. O facto de cada bidão de 25 litros de ácido peracético custar “uns 80 a 100 euros” poderá explicar determinados comportamentos: a associação que representa estes empresários “nem sequer respondeu ao apelo” na origem da iniciativa, outras marcas também não reagiram ao pedido de envolvimento lançado pelo grupo e houve fornecedores que, “de, uma semana para a outra, começaram a cobrar o dobro” pelo produto, o que obrigou as marcas a trocarem de abastecimento.

Os borrifadores também vêm implicando uma logística própria. “Demos todos os que tínhamos disponíveis e pedimos às pessoas para nos arranjarem os que pudessem”, revela Sofia.

Um dos cidadãos que acedeu a esse apelo foi André Ribeiro, que, enquanto distribuidor de equipamento médico para fisioterapia, está particularmente sensível à carência atual de material de limpeza e proteção, e, entre várias outras aquisições, comprou de uma só vez “uns 300 borrifadores” para oferecer ao novo grupo de higienistas.

“Nem era bem o modelo que queríamos, mas limpámos tudo o que havia no armazém”, explica. Quanto à despesa, diz que só aí foram “200 e tal euros” a expensas próprias, mas nota que o comerciante até “fez um desconto, o que demonstra que há gente com bom senso, que sabe o que está em causa nesta altura”.

André tem igualmente ajudado nas entregas do desinfetante e só na quarta-feira distribuiu “350 litros pelos bombeiros de Leixões, Matosinhos e São Mamede Infesta, pela polícia, pela Santa Casa da Misericórdia”, etc. Diz que as reações são efusivas: “A dificuldade em arranjar estas coisas é tanta que as pessoas ficam realmente muito contentes e agradecem imenso”.

Chica, Trevo, Lindinha Lucas, Epicura, Temple Craft, Gayata, Rima, Piratas Cervejeiros, Velhaca, Post-Scriptum, Fidélis, Tough Love, Biltre, Sovina, Barona, Praxis, Xô Carago, Alvoreada, Ermida, Lince, Açor, Christeyns, Quimiserve, Lupum, Colossus e Maldita são as marcas de cerveja e distribuição envolvidas neste projeto solidário.

