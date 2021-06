“A campanha de vacinação está a progredir rapidamente”, disse Spahn durante uma conferência de imprensa.

“Mais de um em cada dois alemães foi vacinado pelo menos uma vez, ou seja, 50,1%, ou 41,5 milhões de pessoas”, declarou.

Quase seis meses após o início da campanha de vacinação, 29,6% da população está totalmente vacinada, ou quase um terço dos 82 milhões de habitantes, detalhou o ministro, dizendo que quer continuar com “esse índice alto”.

Após um início lento, a campanha de vacinação na Alemanha experimentou uma forte aceleração, graças, em particular, a mais entregas de vacinas autorizadas pela União Europeia (UE).

O ministro da Saúde alemão também confirmou que todos os adultos que vivem na Alemanha terão a oportunidade de receber a primeira dose até ao final de julho.

Entretanto, Spahn também pediu vigilância, pois a variante Delta, inicialmente detetada na Índia e mais contagiosa, deverá tornar-se a variante do SARS-CoV-2 mais comum na Alemanha.

“A questão não é saber se, mas quando a variante Delta será (a variante) dominante”, insistiu Jens Spahn, evocando um nível atual de contaminações certamente “fraco”, mas “um aumento relativamente forte” nas últimas semanas.

“O desafio é que esta variante do vírus é particularmente infecciosa” e pode levar a “um questionamento dos sucessos obtidos no combate à pandemia”, disse, referindo-se ao caso do Reino Unido, “que atualmente está a experimentá-la de forma dolorosa”.

“Poderemos ter um bom verão”, disse, já que o número de novas infeções caiu drasticamente durante semanas.

Na sexta-feira, a Alemanha registou 1.076 novas infeções em 24 horas, de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI). Desde o início da pandemia, 90.270 pessoas morreram de covid-19 no país.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3,83 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 176,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.