Os centros comerciais MAR Shopping Algarve e MAR Shopping Matosinhos estão a disponibilizar todos os meses rastreios de saúde e relaxamento gratuitos com o objetivo de sensibilizar as comunidades em que estão inseridos para a importância da deteção precoce de indicadores de saúde que careçam de acompanhamento médico, bem como aconselhar para boas práticas em matérias de saúde e bem-estar.

Em janeiro, o MAR Shopping Algarve recebe uma ação de despiste cutâneo, com a prevenção do cancro da pele como objetivo, e o MAR Shopping Matosinhos disponibilizará um rastreio visual.

Os rastreios continuarão a realizar-se no próximo ano todos os meses nos centros MAR Shopping Algarve e MAR Shopping Matosinhos. As ações de sensibilização de janeiro terão lugar no fim de semana de janeiro, dias 29 e 30, entre as 11h00 e as 19h00.

No MAR Shopping Algarve, os visitantes poderão aceder à iniciativa junto à Farmácia e Clínica HPA (piso 0) e, no MAR Shopping Matosinhos, no piso -1 (junto à Re-food). O acesso funcionará por ordem de chegada.

Os visitantes poderão ter acesso à agenda detalhada dos dois centros no seu website oficial.

O MAR Shopping Algarve receberá um rastreio de despiste cutâneo, promovido pela AOA – Associação Oncológica do Algarve, o qual permitirá aos participantes terem uma avaliação precoce do estado da sua pele, não invalidando a consulta de um médico dermatologista ou um despiste mais aprofundado.

O Algarve é uma região bastante solarenga e o cuidado com a pele e o sol deve ser uma constante da comunidade para que, mesmo no inverno, saiba proteger a pele de possíveis ou eventuais lesões. A Associação Oncológica do Algarve fará o despiste e aconselhará a comunidade a cuidados imprescindíveis com o maior órgão do corpo humano.

Já o MAR Shopping Matosinhos receberá um rastreio visual, organizado pela Opticalia Premium, reforçando-se a importância do rastreio optométrico que ajuda a identificar o estado da saúde visual de forma a despistar eventuais problemas oculares maiores e ainda seguir a tensão ocular e o estado da visão, um dos sentidos mais importantes do corpo humano, muitas vezes com patologias avançadas e de difícil reversão.

A cultura dos rastreios está cada vez mais presente na sociedade que se familiariza com a importância da prevenção precoce enquanto “agente” de saúde. Os rastreios permitem uma ajuda a pessoas assintomáticas e faz com que a evolução dos estados de saúde seja mais controlada.

Os rastreios são feitos em diversas áreas de saúde e também de relaxamento, oferecendo um cuidado maior à importância da saúde mental.