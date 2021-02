O presidente da Câmara de Castelo de Vide, António Pita, explicou que a propriedade fica situada na freguesia rural de Póvoa e Meadas, sendo o projeto desenvolvido pela empresa multinacional Bio Leaf Health, Lda.

“Os processos de licenciamento são dois, em relação a este projeto. Já entrou um pedido prévio na câmara municipal para a parte urbanística e a outra parte corre no Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde”, disse.

De acordo com o autarca, a “maioria” dos oito hectares da propriedade vai ser plantada, tendo a empresa já criado, nesta altura, cinco postos de trabalho.

“A empresa está também a ponderar, quando a zona industrial de Castelo de Vide for inaugurada, no verão, poder efetuar uma ampliação do projeto”, admitiu.

Desta forma, “todo o processo, desde a plantação até à preparação para a exportação” poderia “ser feito em Castelo de Vide”, o que seria “naturalmente benéfico para o concelho”, realçou o autarca.

Em esclarecimentos enviados à Lusa, através de correio eletrónico, o diretor técnico da empresa Bio Leaf Health Lda, João Fragoso, explicou que este investimento “divide-se em várias partes”, conforme a produção e o mercado forem crescendo.

“O investimento inicial é realmente de um milhão de euros”, confirmou João Fragoso, admitindo que poderá vir a ser investido “outro tanto” na zona industrial de Castelo de Vide.

O responsável garantiu que a produção oriunda desta zona alentejana será “em grande parte bio” e que “a ideia é crescer” com o mercado.

“Conforme o mercado europeu crescer, contamos aproveitar para conseguir um crescimento orgânico e natural que [o] acompanhe”, acrescentou.

João Fragoso esclareceu ainda que o projeto pretende, no futuro, criar mais postos de trabalho, estando neste primeiro ano ainda prevista a criação de mais um emprego fixo.

“Se tudo correr conforme o planeado”, vão poder ser ainda criados “sete a 10” postos de trabalho sazonais no ano inaugural, acrescentou.

A empresa quer também “criar um pequeno laboratório na área da produção, o que implicará a criação de mais postos de trabalho qualificados”, embora esta valência faça parte de “uma segunda fase do projeto, a ter lugar para o fim deste ano ou início do próximo”, acrescentou.

