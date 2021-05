"O Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, confirma que Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, foi convidado pela tutela para a transição do Hospital de Vila Franca de Xira para o setor público, enquanto hospital empresa pública e no âmbito da reversão da Parceira Pública Privada (PPP) que tem gerido esta Unidade Hospitalar", pode ler-se no comunicado do CHMT, que agrega os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, todos no distrito de Santarém.

Carlos Costa comunicou a cessação de funções aos funcionários do CHMT, a quem agradeceu, tendo feito notar que encerra "um dos períodos mais gratificantes" do seu percurso profissional de quase trinta anos na gestão de hospitais.

Em declarações à Lusa, fonte oficial do CHMT disse que o despacho foi assinado pelo Ministério da Saúde e Ministério das Finanças na terça-feira, dia 18 de maio, e tem efeitos a partir de hoje.

Com Carlos Andrade Costa seguem também do CHMT para a administração hospitalar de Vila Franca de Xira a enfermeira diretora do CHMT, Ana Paula Eusébio, e Bruno Ferreira, vogal do CA do CHMT.

O novo administrador, nascido em 1965, tem licenciatura em Direito e os Cursos de Administração Hospitalar, de Auditor de Defesa Nacional e Pós-graduação em Gestão de Instituições sem Fins Lucrativos, entre outros, como o de Diretor dos Serviços de Planeamento, Programação Financeira e de Assuntos Bilaterais I, no Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa foi administrador-delegado de todos os equipamentos de cariz hospitalar da instituição. Membro de Direção dos Hospitais das Forças Armadas, Carlos Costa foi o único civil a gerir hospitais militares.

O Governo procedeu a 13 de maio à classificação do Hospital de Vila Franca de Xira no Serviço Nacional de Saúde para definir o vencimento do conselho de administração, no âmbito da sua reversão para a esfera pública.

O Governo aprovou no final de abril um decreto-lei que contemplava a passagem do hospital que serve cerca de 250 mil habitantes de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira para o modelo de entidade pública empresarial.