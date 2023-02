O adversário nesta segunda fase eleitoral que terminou ontem era Rui Nunes, que obteve 6.867 votos.

O bastonário eleito, Carlos Cortes, tomará posse em data a anunciar até 30 dias depois da publicação dos resultados definitivos.

Além de Rui Nunes e Carlos Cortes, concorreram na primeira volta ao cargo de bastonário para o triénio 2023/2025 Alexandre Valentim Lourenço, Bruno Maia, Fausto Pinto e Jaime Branco.

Carlos Cortes, eleito para o triénio 2023/2025, substitui no cargo o médico urologista Miguel Guimarães, que termina agora o segundo mandato.

“Juntos pela Saúde” foi o lema do candidato Carlos Cortes, especialista em Patologia Clínica e presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos no anterior mandato, que se propõe a liderar uma ordem “autónoma, independente e sempre interventiva, que não seja complacente ou submissa” e garante que será um bastonário “aglutinador e de proximidade”.