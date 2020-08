“A cidade de Maputo é o terceiro local geográfico a nível nacional a transitar para o padrão de transmissão comunitária, juntando-se às cidades de Pemba e Nampula [ambas no norte de Moçambique]”, declarou Armindo Tiago, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

O primeiro caso de covid-19 em Moçambique foi registado na cidade de Maputo, anunciado em 22 de março e, atualmente, a cidade regista o maior número de casos ativos do país (509).

“Em apenas 10 dias do mês de agosto houve um registo [na cidade de Maputo] de 217 casos positivos. Com um cumulativo de 611 casos, a cidade contribui com 25.34% de todos casos positivos do país”, explicou Armindo Tiago.

Segundo as autoridades de saúde, a capital moçambicana regista uma “elevada percentagem de positividade nas pessoas testadas, tendo sido de 5.1% na última semana”.

A pandemia, avançou o ministro, afeta pessoas de todas as faixas etárias da cidade e, assim, cumprem-se os pressupostos para definir o padrão de transmissão comunitária, frisou.

Em 06 de junho, o Ministério da Saúde declarou a cidade de Nampula, no norte de Moçambique, o primeiro ponto do país com transmissão comunitária do novo coronavírus e, de seguida, em 21 do mesmo mês, declarou a cidade de Pemba, também no Norte, como o segundo ponto.

O ministro avançou algumas medidas para conter a propagação da covid-19 na capital, nomeadamente, o reforço da vigilância e estratégias para a “identificação precoce de novos locais afetados”, além da realização de inquérito sero-epidemiológico de base comunitária na cidade, em curso desde 03 de agosto, e a intensificação de ações de educação cívica.

Maputo regista 509 infeções ativas do novo coronavírus, o maior número do país, de um total de 2.411 casos positivos de covid-19 registados em Moçambique, havendo ainda 16 óbitos e 860 pessoas dadas como recuperadas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 731 mil mortos e infetou mais de 19,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.