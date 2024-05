O que é o cancro do ovário? E que outros tumores ginecológicos existem?

O cancro do ovário é um tumor maligno que na realidade engloba um conjunto heterogéneo de neoplasias malignas. Estas neoplasias diferem no tipo de células que origina a neoformação e, segundo a classificação histológica, dividem-se em dois grandes grupos: tumores epiteliais e os não-epiteliais. Cerca de 90% são tumores epiteliais que se classificam em serosos, endometrioides, mucinosos, células claras, etc.

Quanto às neoplasias não epiteliais do ovário, distingue-se por serem tumores mais raros e que frequentemente atingem faixas etárias mais jovens. Estes incluem os tumores de Células Germinativas, Células dos Cordões Sexuais e do Estroma.

Existem outros tumores malignos ginecológicos, como por exemplo o cancro do endométrio, cancro do colo do útero, cancro da vulva, etc.

O que faz deste cancro o mais letal?

As células tumorais de origem no ovário/trompas, que se multiplicam de forma descontrolada, desenvolvem um tumor cujo potencial maligno é determinado pela capacidade de migrar por diferentes vias (hematogenica, linfática e transcelómica) e se propagar à distância (metastização). Este é um tipo de tumor que geralmente inicia o seu crescimento e propagação pelo peritoneu de forma silenciosa e assintomática. Não raras vezes é diagnosticado em fases mais avançadas da doença impedindo terapêuticas com intuito curativo.

As faixas etárias com taxa de incidência mais elevada para esta neoplasia, com mais de 10 casos por cada 100 000 pessoas-ano, situam-se em mulheres com idades superior a 50 anos

Quais são os principais sintomas?

O desenvolvimento de uma neoplasia do ovário pode ser assintomática em estadios iniciais (chamada doença silenciosa), ou manifestar apenas ligeiros incómodos que não são valorizados e que não determinam a procura por cuidados de saúde. A mulher pode experienciar depois o agravamento progressivo do aumento do volume abdominal (“barriga inchada”), sensação de enfartamento precoce, perda de peso não explicada, desconforto na área pélvica, fadiga ou cansaço, dor a nível lombar, alternância dos hábitos intestinais como obstipação, ou alteração do padrão de micção (“vontade de urinar mais vezes”, urgência miccional), devendo determinar uma observação célere da mulher pelo medico assistente/ginecologista.

A partir de que idade devem as mulheres ficar mais atentas?

Segundo os últimos dados nacionais disponíveis – RON 2020 – as faixas etárias com taxa de incidência mais elevada para esta neoplasia, com mais de 10 casos por cada 100 000 pessoas-ano, situam-se em mulheres com idades superior a 50 anos. Entre os 75-79 anos a taxa de incidência é a mais elevada com 19,1/100.000 mulheres. Para este pico de incidência relacionam-se mais frequentemente os carcinomas de tipo epitelial.

Por outro lado, os tumores do ovário que afetam faixas etárias mais jovens, entre 15-30 anos, são tumores de Células Germinativas, Células dos Cordões Sexuais ou do Estroma Gonadal. Assim, recomenda-se alerta a sinais e sintomas em todas as idades, com especial atenção ao período após a menopausa.

Há formas de prevenir e rastrear?

Apesar da importância da deteção precoce do cancro do ovário e de reconhecermos que muitas vezes é uma patologia maligna silenciosa, não existem testes com especificidade e sensibilidade suficientes para serem implementados na população geral. Assim não existe nenhum exame de rastreio eficaz.

Os meios de prevenção também não são consensuais mas relacionam-se com prováveis fatores protetores como o uso de contracetivos orais, e a paridade.

A escolha do tratamento primário do cancro de ovário depende de fatores de prognostico incluindo a presença de critérios de irressecabilidade

Quais são os fatores de risco?

As causas para o desenvolvimento do cancro do ovário não estão totalmente esclarecidas, sendo que envolve diferentes fatores como genéticos, reprodutivos e ambientais.

De todos os fatores de risco estudados os que reúnem maior robustez de evidência estão relacionados com a história familiar e a predisposição genética. A ocorrência de familiares de 1º e 2º grau com história de cancro do ovário e de mama, em especial em idades mais jovens, prediz risco pessoal acrescido que, apesar de ser difícil de quantificar, deve ser orientado a consulta de avaliação de risco familiar. As síndromes de cancro hereditário identificadas estão associadas a mutações genéticas como mutação BRCA no Síndrome hereditário de cancro de mama/ovário ou o Síndrome de Lynch.

Outros fatores que determinam o aumento de risco de desenvolver cancro do ovário ao longo da vida incluem o envelhecimento, a obesidade, idade de início de menstruação precoce e/ou menopausa tardia (relação de risco não totalmente esclarecido com o numero de ovulações ao longo da vida), uso de terapêuticas hormonais de substituição, a ausência de história pessoal de gravidez (nuliparidade), infertilidade, a endometriose, e ainda alterações genéticas hereditárias (linhagem germinativa) e história familiar de cancro do ovário.

Por outro lado, são hipóteses associadas a prevenção da carcinogénese do ovário o uso de contracetivos orais, a amamentação, a multiparidade e a laqueação tubar.

Quais são as principais opções terapêuticas disponíveis?

A escolha do tratamento primário do cancro de ovário depende de fatores de prognostico incluindo a presença de critérios de irressecabilidade. Se considerada a abordagem cirúrgica inicial com cito-redução ótima, é geralmente proposto o tratamento adjuvante de quimioterapia com dupleto: carboplatino e paclitaxel, 6 ciclos, com intervalo de 3 semanas cada.

Em casos selecionados, e avaliados em sede multidisciplinar, pode ser proposta o tratamento primário de quimioterapia de modo a reduzir o tamanho e a extensão do tumor, aumentando a probabilidade de cito-redução máxima que constitui o mais forte fator de prognóstico no cancro do ovário. A menor extensão cirúrgica possibilita também uma menor morbi/mortalidade peri-operatória. Depois da cirurgia é retomada a quimioterapia completado o total de 6 ciclos (3 após a cirurgia).

É importante consciencializar a população e refletir que o cancro do ovário é uma patologia maligna que tem vindo a aumentar a incidência

No capítulo das terapêuticas inovadoras encontram-se disponíveis classes de medicamentos como por exemplo os inibidores da PARP e anti-angiogenicos, cuja eficácia foi comprovada na redução de risco de recorrência ou progressão da doença. A sua utilização segue rigorosos critérios e aprovações específicas.

Em caso de suspeita, a quem é que as mulheres se devem dirigir para procurar ajuda?

É importante consciencializar a população e refletir que o cancro do ovário é uma patologia maligna que tem vindo a aumentar a incidência, que pode ser uma doença silenciosa incutindo um prognostico mais desfavorável, principalmente se diagnosticado em estadios mais avançados. É importante salientar os sintomas e sinais de alerta para que as mulheres afetadas possam recorrer a cuidados de saúde independentemente do local onde vivam ou do estrato socioeconómico a que pertençam. O seu médico de família deve ser sempre que possível consultado, não obstante da recomendação de vigilância periódica e regular pelo médico ginecologista.