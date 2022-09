O que é o cancro da cabeça e pescoço?

Habitualmente, quando falamos do cancro da cabeça e pescoço estamos a referir-nos aos tumores das vias aerodigestivas (ou seja, por onde passam o ar e os alimentos) da cabeça e pescoço. São elas: boca, faringe, laringe e nariz.

No entanto, de forma mais lata, o cancro da cabeça e pescoço também inclui o cancro da tiroide e o cancro da pele da cabeça e pescoço.

Qual a incidência da doença em Portugal?

São diagnosticados em Portugal cerca de 2500 a 3000 novos casos por ano.

Para além da incidência (que corresponde ao número de novos diagnósticos), também é importante conhecermos a prevalência (que corresponde ao número de pessoas que vivem com e depois da doença).

Cerca de metade dos doentes que são diagnosticados e iniciam tratamento ficam sem evidência de doença e vivem com sequelas dos tratamentos. É uma população cada vez mais numerosa, também graças aos esforços de diagnosticar mais precocemente (quando a taxa de cura é maior) e à evolução dos tratamentos.

Quais os sintomas?

São sintomas comuns a outras doenças das vias aerodigestivas da cabeça e pescoço, nomeadamente: feridas/aftas, lesões vermelhas ou brancas da cavidade oral, disfagia, odinofagia, disfonia, escorrência nasal com sangue, em particular unilateral, e massas cervicais. Sendo queixas comuns a vários problemas de saúde frequentes e de características benignas, é importante saber quando procurar ajuda. A chave está na persistência dos sintomas. Se as queixas durarem durante três ou mais semanas, então é altura para ir ao médico.

Quais os fatores de risco?

Em mais de 70% dos casos, os fatores de risco são a exposição crónica ao fumo do tabaco e ao álcool. E, especificamente para o cancro da orofaringe, temos a infeção ao vírus do papiloma humano (HPV), que é uma doença sexualmente transmissível – na verdade, este fator de risco tem vindo a adquirir maior importância ao longo dos anos.

Existem ainda outros fatores com alguma associação de risco, designadamente próteses dentárias mal-adaptadas (para cancro da cavidade oral), má higiene oral e imunossupressão.

Por fim, a infeção ao vírus Epstein-Barr [VEB] é fator de risco para o cancro da nasofaringe (mais frequente na população asiática).

Qual a relação entre HPV e cancro da cabeça e pescoço?

O HPV é transmitido pelo contacto de mucosa com mucosa e é causa de infeções sexualmente transmissíveis.

Um dos locais mais frequentes desta infeção é a orofaringe. Alguns subtipos do vírus causam alterações nas células da orofaringe que podem derivar em cancro da orofaringe.

O que fazer para prevenir este tipo de cancro?

A melhor forma de prevenir este cancro, que é essencialmente causado por hábitos e comportamentos de risco, é evitar, reduzir ou anular os hábitos e comportamentos de risco. Ou seja, não iniciar ou reduzir/anular o consumo de tabaco e de álcool. No que diz respeito ao HPV, evitar relações sexuais desprotegidas com múltiplos parceiros e cumprir o plano nacional de vacinação, que inclui a vacina anti-HPV a crianças e adolescentes do género feminino e, mais recentemente, masculino.

