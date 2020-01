A canábis que circula nas ruas é heterogénea na sua composição e apresenta variações importantes no teor em THC/canabidiol e também noutros compostos sintéticos adicionados posteriormente. Estas variações ocorrem entre os vários tipos de canábis vendidos e até entre canábis do mesmo vendedor. Logo aí o leitor já denota que a comum justificação de “o meu dealer vende produto de qualidade” é uma justificação que cai redondamente no chão.

Alguns consumidores talvez se indignem com esta última afirmação, mas sejamos plausíveis, acreditam que os dealers de rua testam a composição química do produto que vendem? De todos os lotes? A “erva de rua” não é um medicamento. Um medicamento passa por ensaios clínicos morosos, complexos e que garantem que no final do processo de desenvolvimento do medicamento este não representa um perigo para quem o toma. Garantem, também, que cada comprimido da embalagem de um determinado fármaco é igual (ou extremamente semelhante) em termos de composição química, efeitos terapêuticos e adversos.

Num momento em que a sociedade civil debate a liberalização da canábis para fins recreativos é caricato ver posições extremadas nos dois lados da barricada. A realidade social não é uma opção dicotómica do certo ou errado, do preto ou do branco. Não é uma folha de canábis estampada numa t-shirt de uma criança de 10 anos, nem um sermão moral de uma doutrina proibicionista caduca. A liberalização é um processo que pode ser feito de maneiras distintas com graus de liberdade díspares, basta olhar para o exemplo dos Países Baixos, Canadá e Suíça. Diferentes modelos que se adequam a realidades sociais distintas.

A liberalização implicaria uma regulamentação da composição química da canábis comercializada que teria obrigatoriamente um teor mais equilibrado entre THC:canabidiol. Mas não se engane quem ache que com a existência de uma canábis “oficial” a venda ilegal iria acabar e que todos os consumidores passariam a comprar a canábis “da prateleira”. Tal como expliquei em cima, os efeitos que os consumidores procuram estão muitas vezes ligados ao teor em THC, e uma erva com menos THC não irá levar aos mesmos efeitos psicoativos que os consumidores procuram. O mercado ilegal iria permanecer e continuaria a fornecer canábis com elevada potência/teor em THC para quem a procurasse.

A liberalização conduz também a uma ideia sobrevalorizada de que “se é legal não faz mal”. E aqui está um dos maiores riscos, a meu ver, da liberalização. A canábis é uma planta mas não é camomila. Pode ter efeitos e consequências sérias na saúde mental e física dos seus utilizadores, algumas delas irreversíveis. O consumo é mais deletério nas idades jovens (infância, adolescência e jovens adultos) onde as redes neuronais ainda se encontram em desenvolvimento e onde a canábis pode interferir.

Por outro lado, a perspetiva proibicionista é redutora pois tenta impor uma redução do consumo de forma paternalista, autoritária e, mais importante ainda, ineficaz. A informação e a educação para a Saúde da população devem ser o caminho. Uma população informada é uma população cuidada.

Como investigador compete-me fornecer os números e a evidência existente. No estudo que publicámos verificou-se que o número de internamentos por episódios psicóticos com consumo de canábis aumentou em Portugal. Em 2015, um em cada 10 episódios psicóticos registados nos hospitais públicos portugueses tinha associado consumo de canábis.

Compete aos decisores políticos e à sociedade civil decidir a conclusão deste debate. Sem certo ou errado.

Um artigo de opinião do médico Manuel Gonçalves-Pinho, assistente convidado e investigador da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.