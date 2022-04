Já estão no ar os dois primeiros episódios do “Podcast Sem Rodeios: Vamos falar de depressão”. Uma iniciativa no âmbito da campanha “Depressão Sem Rodeios” que tem como principal objetivo sensibilizar e combater o estigma associado a esta doença, bem como informar e clarificar a população sobre um problema de saúde que afeta milhares de portugueses. Tal como o próprio nome indica, vai falar-se de depressão de forma descontraída, objetiva e o mais clara possível.

Promovido pela farmacêutica Lundbeck, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM), da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), da Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas Com Experiência de Doença Mental (FamiliarMente) e da associação para a promoção da saúde mental (ManifestaMente), o “Podcast Sem Rodeios: Vamos falar de depressão” reúne um ciclo de conversas que contam com a participação de profissionais de saúde, doentes, sociedades médicas e associações que lidam diretamente com esta patologia. Em cada episódio apresentam diferentes visões e domínios sobre a depressão, tais como o que é e como se vive com a doença, papel do médico de família, tratamentos, estigma, apoio das famílias e quais os mitos que existem.

A divulgação destes podcasts ocorrerá semanalmente, todas quartas-feiras pelas 13h em: Facebook Saúde Mental Sem Rodeios, Site Depressão Sem Rodeios, YouTube Lundbeck, LinkedIn Lundbeck e ainda nas plataformas Spotify, Itunes, Google Podcast.

O primeiro episódio contou com a participação de Gustavo Jesus, médico psiquiatra e diretor clínico do PIN que abordou o tema “O que é a depressão”, ao qual se seguiu o episódio com o testemunho de Patrícia Ramos, doente com depressão, que relatou como é viver com depressão.

Os seguintes podem ser vistos nestas datas e têm o tema e participação:

Episódio 3 | 30 de março | Sem rodeios: qual o papel do médico de família? com Ana Correia de Oliveira, médica de Medicina Geral e Familiar

Episódio 4 | 6 de abril | Sem rodeios: qual o papel das famílias?, com Joaquina Castelão, presidente da FamiliarMente

Episódio 5 | 13 de abril | Sem rodeios: existe estigma na depressão?, com Beatriz Lourenço, médica psiquiatra, vice-presidente e cofundadora da Manifestamente

Episódio 6 | 20 de abril | Sem rodeios: que tratamentos existem?, com Gustavo Jesus, médico psiquiatra e diretor Clínico do PIN

Episódio 7 |27 de abril | Sem rodeios: quais os mitos associados à depressão, com Luís Madeira, médico psiquiatra e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental

Episódio 8 | 4 de maio | A depressão e a função sexual: Mitos e verdades, com Nuno Florêncio, médico de Medicina Geral e Familiar e coordenador do Grupo de Estudos de Saúde Mental da APMGF (Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar)

Sobre a campanha “Depressão sem Rodeios”

Em junho do ano passado, a Lundbeck lançou a campanha “Depressão sem Rodeios”, um alerta à população para uma doença que afeta milhares de portugueses. Com o mote “A depressão é mais do que um estado de humor”, a iniciativa tem como principais objetivos reduzir o estigma e a desvalorização associados à doença e alertar para a necessidade de procurar ajuda médica atempadamente, assim como chamar a atenção para os sintomas, desmistificar a psiquiatria como especialidade médica responsável pelo tratamento das doenças mentais e o acesso ao tratamento adequado, para além de diminuir a discriminação social relacionada com esta patologia. A primeira fase da campanha englobou um conjunto de ações de divulgação, desde um website especialmente criado para a campanha, um Vox POP, spots de vídeo nos cinemas e na televisão, um ciclo semanal de podcasts, mini curtas-metragens, mupis e distribuição de flyers em locais públicos.