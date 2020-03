De acordo com o despacho assinado pelo presidente da Câmara do Funchal, ficam fechados as praias do Lido, Ponta Gorda, Poça do Gomes – Doca do Cavacas, Barreirinha. A autarquia determinou também o reforço das medidas previstas no plano de contingência interno da Câmara o Funchal para os mercados municipais, como a higienização do local, sala de isolamento, informação ao pessoal e etiqueta respiratória, entre outras.

O documento estabelece ainda que ficam adiados até 31 de março de 2020todos os eventos de índole social, educativa, recreativa e ambiental promovidos pela autarquia.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Entre os eventos adiados contam-se a iniciativa ‘O Funchal Que Nos Une - Presidências Abertas da Câmara Municipal, o programa de atividades do Dia Mundial da Árvore e da Floresta 2020, o Mês da Proteção Civil 2020 e a 6.ª campanha municipal de vacinação antirrábica para cães, menciona.

A Câmara do Funchal tem em vigor um plano de contingência que foi aprovado em 09 de março, “seguindo as orientações do Instituto de Saúde da Madeia (Iasaúde)”.

Ainda realça que estas medidas “estão em vigência até 31 de março e serão revistas de forma regular pela autarquia”.

Gaia também fechou

A interdição de praias fluviais e marítimas e a criação de novas linhas telefónicas para atendimento aos munícipes são algumas das medidas anunciadas hoje pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia no âmbito da contenção da pandemia Covid-19.

Em comunicado, a Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, avança que determinou “a interdição das praias fluviais e marítimas”, decisão que está a comunicar às respetivas entidades, nomeadamente Polícia Marítima e Polícia Municipal.

Além desta medida, a autarquia determinou a permanência no domicílio em horário de trabalho dos trabalhadores, colocando-os em regime de teletrabalho, e está a desaconselhar a frequência de 'shoppings' e demais zonas de acesso público fechadas, apelando a que a frequência destes espaços seja “cingida ao estritamente necessário”.

A Câmara de Gaia especifica que não tem competências para atuar nestes locais “exceto por aconselhamento” e soma como recomendação “o acesso condicionado a feiras e mercados ao ar livre, prioritariamente para suprir necessidades estritas”.

Cascais pode fechar acesso a praias

A Câmara de Cascais acionou nadadores-salvadores nas suas praias, mas sublinhou que estes locais “não são um lugar seguro neste tempo e neste contexto” e apelou ao “espírito de cidadania responsável”, admitindo mesmo a possibilidade de interdição dos areais.