"O vírus ainda está conosco e continua a espalhar-se. Temos que evitar a improvisação", disse o vice-presidente da Comissão, Magaritis Schinas, em conferência de imprensa.

"Surtos cada vez mais importantes estão a aparecer em muitos estados-membros. A preparação é essencial, especialmente antes dos meses de outono e inverno", ressaltou a comissária da Saúde, Stella Kyriakides.

"Temos que proteger as nossas economias, as nossas sociedades e os nossos cidadãos contra uma nova onda como a que vivenciamos nos meses anteriores e contra a interação da gripe sazonal com a COVID-19. É o que chamo de efeito 'cocktail'", assegurou a comissária.

A saúde é uma competência de cada país; portanto, a Comissão Europeia só pode fazer recomendações, como as que o Kyriakides apresentará na quinta-feira em uma videoconferência dos ministros do setor europeu.

Portugal contabiliza pelo menos 1.676 mortos associados à COVID-19 em 47.426 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).