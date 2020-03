De acordo com um comunicado emitido hoje pelo Ministério da Justiça, as “visitas sociais” serão suspensas durante os próximos 15 dias, enquanto as dos advogados serão apenas limitadas a uma por semana, exceto em casos que exijam “urgência” ou resposta a questões processuais estritas.

Na mesma nota, o Ministério da Justiça informa que o Departamento Penitenciário Nacional encomendou um inventário do material sanitário necessário para todas as prisões, com o objetivo de dar resposta às necessidades de álcool, máscaras e toalhas de papel, entre outros materiais que ajudam na prevenção contra o Covid-19.

A suspensão das visitas às prisões já tinha sido decretada a nível local pelas autoridades dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Goiás, Amazonas, Roraima, Tocantins e Alagoas, e uma medida semelhante também já estava em vigor, desde a semana passada, no Distrito Federal de Brasília.

Agora, a suspensão das visitas sociais a prisões tem caráter nacional, aplicando-se a todas as prisões que estão sob administração federal e estende-se às prisões regionais que ainda não tinham sido alvo de medidas semelhantes.

Juntos, estes estabelecimentos prisionais têm cerca de 800.000 presos.