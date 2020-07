Estados Unidos

Os Estados Unidos, com 328 milhões de habitantes, são o país com maior número de infeções, com mais de 50.000 casos por dia desde o início de julho e com mais de 140.000 mortes, ou seja, 413 por milhão de habitantes, segundo cálculos do AFP com base em dados oficiais. Até ao momento, acumula mais de 3,5 milhões de casos e em 40 dos 50 estados o número de infeções está a aumentar.

A Califórnia, o primeiro estado do país a impor o confinamento em março, decidiu na terça-feira fechar bares, espaços internos de restaurantes, cinemas e zoológicos.

Um primeiro pico ocorreu em meados de abril, seguido de um "platô", antes de uma nova aceleração a partir de meados de junho. Portanto, considera-se que os Estados Unidos continuam na primeira onda. O vírus, que entrou pelo noroeste e nordeste, agora avança em direção ao sul e oeste do país. Os estados mais afetados são Texas, Flórida, Arizona e Califórnia.

Como na Índia, os especialistas consideram que este país federal tem dificuldades em combater a epidemia devido à resposta heterogénea dos estados.

O presidente Donald Trump "politizou" a ciência, provocando polémica em torno do uso da máscara, que por muito tempo se recusou a usar, e evocando conspirações em torno da COVID-19.

Os estados pouco afetados abrandaram o confinamento, relançando assim a propagação do vírus. Nos estados com mais casos, mais de 5% das pessoas testadas estão infetadas, muito acima dos limiares recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A esse ritmo, até 40 milhões de pessoas poderiam contrair o coronavírus antes do final do ano neste país.

Brasil

A maior economia da América Latina (209 milhões de habitantes), liderada por Jair Bolsonaro desde outubro de 2018, aproxima-se dos 2 milhões de casos e já tem mais de 70.000 mortes.

A taxa de mortalidade é de 354 por milhão de habitantes, mas os especialistas estimam que o número real de casos pode ser até dez vezes maior e o número de mortes o dobro.