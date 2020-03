Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa registou a sua maior queda desde junho de 2016, com o índice PSI20 a perder 3,85% para 4.671,50 pontos, acompanhando o pessimismo das bolsas europeias devido à propagação do covid-19.

As 18 cotadas do PSI20 terminaram a sessão em terreno negativo e a Galp liderou as descidas ao cair 7,27% para 11,48 euros, em linha com a forte descida do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Esta foi a maior descida do PSI20 desde 24 de junho de 2016, quando, na sequência dos resultados do referendo sobre o ‘Brexit’ (saída britânica da União Europeia), o principal índice da bolsa de Lisboa caiu 6,99%.

No resto da Europa, Paris encerrou com a maior queda, 4,14%. Londres desceu 3,62%, Madrid perdeu 3,54%, Milão 3,50% e Frankfurt 3,37%.

