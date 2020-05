“Faça as compras sozinho”, recomendou Sophie Wilmès, na conferência de imprensa em que apresentou as decisões saídas da reunião do Conselho Nacional de segurança.

Só será permitida a permanência de um cliente por cada 10 metros quadrados e por um período máximo de 30 minutos, respeitando-se sempre o distanciamento de segurança, sendo recomendável o uso de uma máscara que proteja nariz e boca.

Os mercados de rua também são autorizados a reabrir.

O Governo federal belga decidiu ainda alargar o contacto social e, a partir de domingo – data em que se celebra o Dia da Mãe no país -, passa a poder receber-se um máximo de quatro visitas em casa — sempre as mesmas — de preferência no jardim, caso exista, apelando as autoridades ao bom senso e sentido de responsabilidade dos cidadãos.