"Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento da morte da nossa colega e muito estimada professora Maria de Sousa. Investigadora por excelência, catapultou a ciência, a medicina e a investigação portuguesa além-fronteiras para patamares de excelência, sem nunca deixar de colaborar no desenvolvimento de instituições em Portugal, como por exemplo a Universidade do Porto", disse Miguel Guimarães em comunicado.

O trabalho da cientista Maria de Sousa "foi justamente reconhecido em vários prémios e distinções, de caráter nacional e internacional", considera o bastonário.

"Esta é uma perda inestimável para o nosso país e para a ciência, mas estou certo de que o legado que Maria de Sousa, nomeadamente pelo exemplo de dedicação, rigor e capacidade de aliar a investigação científica à prática clínica, perdurará e continuará a ser um farol nas nossas vidas profissionais", lê-se ainda na nota.

"Todos vamos sentir muito a sua falta. À família enlutada, endereço as minhas sentidas condolências", conclui o comunicado.

A imunologista Maria de Sousa morreu durante a madrugada de hoje no Hospital de São José, em Lisboa, vítima da infeção pelo novo coronavírus, disse à agência Lusa uma fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central. Segundo a mesma fonte, a investigadora estava internada nos cuidados intensivos do Hospital de São José, que integra o Centro Hospitalar Lisboa Central.

A notícia da morte de Maria de Sousa, nascida em 1939, foi avançada pelo jornal Público. Cientista, escritora, professora universitária, Maria de Sousa, de 81 anos, era professora Emérita da Universidade do Porto e investigadora honorária do i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Era ainda membro do júri do Prémio Pessoa.

A 16 de outubro de 2009, aos 70 anos, jubilou-se da atividade docente no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, dando a sua última aula intitulada "Uma escola sem muros".