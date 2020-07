Apesar disso, Margarida Figueiredo Braga salienta que são necessários “mais estudos que clarifiquem o papel dos ácidos gordos neste tipo de perturbações e que prevejam quais as grávidas e crianças que mais irão beneficiar com uma suplementação ou otimização da dieta”.

No comunicado, a FMUP acrescenta ainda que as autoridades de saúde aconselham às mulheres que estão a tentar engravidar e às grávidas o consumo de duas a três porções de peixe, preferencialmente com maior teor de mercúrio, por semana.

O estudo contou também com a participação de investigadores do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) e do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).