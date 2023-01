“O AVC continua a ser a principal causa de morte em Portugal, sendo que, se vivermos tempo suficiente, uma em cada quatro pessoas vão ter um. Existem alguns fatores de risco que, ao acumularem-se, aumentam a probabilidade de a pessoa ter um AVC a partir dos 55 anos e, em alguns casos, numa idade ainda menor", alerta o médico Vítor Tedim Cruz, presidente da Sociedade Portuguesa do AVC (SPAVC).

Além disto, como acontece na doença de Alzheimer, a probabilidade de uma pessoa ter um AVC depende também do seu "fundo genético".

É crucial prevenir o AVC antes de acontecer, mas é também importante saber prevenir a repetição. "Em Portugal, cerca de um terço dos AVC são repetições. Quando uma pessoa tem um AVC que não deixou nenhuma sequela, redobra-se a responsabilidade", aponta o neurologista. Deve perceber-se as causas, de forma a estabelecer a melhor estratégia para impedir a repetição, "através de intervenções farmacológicas, alterações ao estilo de vida e reabilitação", acrescenta.

Em Portugal, a mortalidade por AVC manteve uma tendência decrescente nos últimos anos, mas dados mais recentes mostram que este é um trabalho que não permite descanso, uma vez que a pandemia inverteu a tendência. Além da prevenção, é também crucial aprender a identificar os principais sintomas do AVC e a agir correta e rapidamente caso este seja detetado.

"Não deixe para o próximo ano o que pode começar a fazer hoje", defende o presidente da SPAVC.

O que é a iniciativa FAST Heroes 112?

A iniciativa FAST Heroes 112 surge como uma resposta à necessidade de combater a incidência do AVC. Através de recursos educativos interativos gratuitos e com a ajuda dos professores portugueses, o projeto tem como objetivo educar crianças entre os 5 e os 9 anos e os seus familiares. Pretende-se, assim, que as crianças adquiram competências práticas para salvar vidas de uma forma envolvente e divertida. Tudo isto enquanto descobrem um pouco mais sobre a importância da empatia e do amor.

Desenvolvida em parceria com o Departamento de Políticas Educativas e Sociais da Universidade da Macedónia, conta com o apoio da Organização Mundial de AVC, da Sociedade Portuguesa do AVC, da Direção-Geral da Educação e da Iniciativa Angels. Além do português, os materiais estão já adaptados para várias línguas. Para participar na campanha, basta ir ao website oficial, em www.fastheroes.com, e registar-se como professor para implementar a iniciativa nas aulas ou inscrever a sua criança.

10 fatores de risco

Segundo a Organização Mundial do AVC, 90% dos AVC estão associados a 10 fatores de risco preveníveis:

Hipertensão: a tensão arterial elevada afeta cerca de 50% das pessoas em todo o muito e muitas vezes não provoca sintomas visíveis. Danifica as artérias no corpo, criando condições para que se rompam ou sejam formados coágulos, sendo que mais de metade dos AVC estão associados a hipertensão ou pressão arterial elevada. É, por isso, importante medir a pressão arterial e consultar o médico. A tensão arterial é considerada perto de “ótima”, quando os valores são de TAS<120mmHg e TAD<80mmHg.

Baixa atividade física: um milhão de AVC por ano estão relacionados com a inatividade física. 30 minutos de qualquer atividade que aumente a frequência cardíaca, 5 vezes por semana, pode reduzir o risco de AVC em 25%.

Dieta pobre: a alimentação incorreta está ligada a mais de metade dos AVC, sendo que pequenas mudanças na dieta podem fazer uma grande diferença no que diz respeito ao risco de AVC. Boas escolhas alimentares irão ajudá-lo a manter um peso saudável, reduzir a pressão arterial e diminuir o colesterol, todos fatores de risco para o AVC. A "Dieta Mediterrânica", com uma forte aposta em alimentos de origem vegetal e pequenas porções de carne e peixe tem benefícios para a saúde e prevenção do AVC.

Peso a mais: o excesso de peso é um dos principais fatores de risco para o AVC, estando ligado a quase um quinto dos casos. Ter peso a mais aumenta o risco de AVC em 22%. Já a obesidade eleva este risco 64%. Isto deve-se ao facto de este fator aumentar o risco de pressão arterial elevada, doenças cardíacas, colesterol alto e diabetes tipo 2, que, consequentemente, contribuem para um maior risco de AVC. Manter um peso saudável ajudará a reduzir este risco.

Fibrilhação auricular: esta é uma condição caracterizada pelo batimento cardíaco irregular e muitas vezes muito rápido. Se não for tratada, é um importante fator de risco para AVC, uma vez que aumenta cinco vezes a probabilidade de sofrer um. Os AVC causados pela fibrilhação auricular têm maior probabilidade de ser fatais ou causar deficiências graves, mas são extremamente preveníveis.

Fumar: o risco de ter um AVC aumenta substancialmente em fumadores, uma vez que uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia está seis vezes mais suscetível a ter um AVC. Deixar de fumar reduz o risco de ter um AVC, mas também outras doenças. O mesmo acontece para quem não é fumador, mas vive com um.

Abuso de álcool: beber demasiado álcool, regularmente ou não, pode aumentar o risco de AVC. Globalmente, o consumo excessivo de álcool está relacionado com mais de um milhão de AVC todos os anos.

Colesterol elevado: o colesterol é uma substância cerosa, semelhante à gordura, que circula no sangue e pode ser encontrado nos alimentos que comemos, principalmente as gorduras saturadas. A maior parte do colesterol no seu corpo é produzida pelo fígado e transportada pelas lipoproteínas através do sangue. Existem dois tipos de lipoproteína – lipoproteína de baixa densidade (LDL) e alta densidade (HDL). O AVC está ligado a altos níveis de colesterol LDL, que pode ser controlado através de mudanças no estilo de vida e/ou medicamentos. Exames de sangue podem dizer quais são os seus níveis de colesterol e ajudá-lo a geri-los com o seu médico.

Diabetes: uma em cada cinco pessoas que sofrem um AVC tem diabetes, tendo também uma maior probabilidade de vir a sofrer sequelas face ao resto da população. O AVC e a diabetes partilham muitos fatores de risco, mas a maioria destes podem ser tratados através de mudanças no estilo de vida e/ou medicação. Se tiver diabetes, é importante conversar com o seu médico sobre o risco de AVC.

Depressão e stress: cerca de um em cada seis AVC estão relacionados com a saúde mental. A depressão e o stress estão associados a um risco quase duas vezes maior de AVC, principalmente em adultos de meia-idade e idosos.

