A interdição, sobre a qual o Governo não fez qualquer anúncio público oficial até ao momento, está detalhada num despacho assinado pelo “chefe do posto do aeroporto”, o inspetor de Polícia Ernesto Maia e dirigida a todos os serviços.

O despacho, a que a Lusa teve acesso, em papel timbrado da Direção Geral do Serviço de Migração do Ministério do Interior, está datado de hoje e é assinado pelo “chefe do posto do aeroporto”, inspetor Ernesto Maia.

“Relativamente ao vírus que ocorre na província chinesa de Wuhan, e com base na orientação do ministro ao Diretor Geral do Serviço de Migração e da orientação verbal ao chefe do posto do Aeroporto de Díli, a partir de agora não está autorizada a entrada de cidadãos com passaporte da China em Timor-Leste”, refere o texto.

O despacho pede que a informação seja partilhada com todas as agências no aeroporto a quem pede a colaboração para a sua implementação.

Apesar de várias tentativas não foi possível à Lusa contactar nem com o ministro interino do Interior, Filomeno Paixão, nem com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dionísio Babo, para comentar a decisão.