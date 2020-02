A emissora pública austríaca ORF noticiou, citando as autoridades da região do Tirol (oeste), que foram confirmados dois casos de infeção pelo Covid-19, um dos quais um cidadão italiano.

A emissora não precisou se a pessoa em causa viajou recentemente de Itália para o Tirol ou se reside naquela região.

As duas pessoas apresentam febre ligeira e estão internadas, em isolamento, no hospital de Innsbruck.

A Croácia anunciou também esta terça-feira o seu primeiro caso, um homem que viajou recentemente para Turim, cidade do norte de Itália.

“Determinámos o primeiro paciente em que foi confirmada a presença do vírus”, disse o primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, à imprensa.

O primeiro-ministro precisou tratar-se de “um homem jovem, com uma manifestação ligeira da doença”, que foi “colocado em isolamento” num hospital da capital, Zagreb, e está “em boas condições”.

O coronavírus Covid-19 surgiu em dezembro em Hubei, no centro da China, e já infetou cerca de 80.000 pessoas em dezenas de países.

Na China continental foram registados 77.658 casos, 2.663 dos quais mortais. Em Hong Kong há 81 casos, dois mortais, e em Macau 10 casos.

O segundo país mais afetado é a Coreia do Sul, com 977 casos e 11 mortes, seguida do Japão, com 850 casos (quatro mortais), incluindo pelo menos 691 no cruzeiro Diamond Princess, onde no sábado foi confirmada a infeção de um cidadão português.

Itália surge em quarto lugar, registando 283 casos de infeção por Covid-19, sete deles mortais, e o Irão em quinto, com 95 casos e 15 mortes.

A lista prossegue com Singapura (89 casos), Estados Unidos (35), Tailândia (37) Taiwan (30 casos, uma morte), Austrália (23), Malásia (22), Alemanha e Vietname, (16 cada um), França (12, um mortal), Emirados Árabes Unidos E Reino Unido ambos com 13 e Canadá com 8.

Abaixo dos 10 casos registados surgem o Bahrain (8) e Kuwait (8), Iraque (5), Espanha, Filipinas e Índia com 3, Rússia, Israel e Omã com 2, com 2 e Bélgica, Croácia, Finlândia, Suécia, Afeganistão, Camboja, Egito, Líbano, Nepal e Sri Lanka com um caso cada.