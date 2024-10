Dias depois de ter confirmado que está separada de Diogo Valsassina, Ana Guiomar viajou para Itália.

No Instagram, a atriz já publicou as primeiras imagens no país, contando que está em Milão.

"Terceira vez em Milão, mas pela primeira vez a fazer turismo", disse na legenda das fotografias que pode ver na galeria.

