"A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da Unidade Regional do Sul, realizou uma ação de fiscalização numa unidade de fabrico de enchidos, no Concelho de Almodôvar, tendo como principal objetivo a verificação do cumprimento das condições higiosanitárias e técnico-funcionais de laboração", informa a autoridade em comunicado.

"Avaliou-se, ainda, a correta implementação do sistema de segurança alimentar baseado nos princípios do HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos), bem como o funcionamento do sistema de rastreabilidade da matéria prima utilizada e a qualidade do produto final", lê-se ainda.

"Durante a operação, foi encontrado um boletim analítico que confirmava a presença da bactéria 'Listeria monocytogenes' numa amostra de enchidos (num chouriço de sangue). Esta documentação revelou, assim, incumprimento dos critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios e, perante a falta de evidência de qualquer medida corretiva por parte do operador económico, foi determinada a suspensão da atividade da unidade de fabrico face à potencial contaminação das superfícies de trabalho e equipamentos", refere a nota.

"Foram, ainda, apreendidos 360 kg de enchidos, no valor de 6.120 euros", acrescenta.

Na sequência desta ação foi determinada a abertura de processo de inquérito por indícios de infração de natureza criminal no que concerne à genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios e género alimentício anormal avariado.

"Cumulativamente, foram detetadas infrações de natureza contraordenacional por deficiente implementação do sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos (HACCP) e por incumprimento de regras aplicáveis em matéria de higiene", conclui o comunicado.