Este evento, que coincide com o Dia Internacional do Ioga, reuniu centenas de pessoas ao amanhecer, oferecendo uma experiência única de conexão entre a prática do ioga, a música e a natureza. A celebração não apenas promoveu o bem-estar físico e mental, mas também reforçou a importância do autoconhecimento e da harmonia com o ambiente.

Desde as primeiras horas da madrugada, dezenas de praticantes já se preparavam para participar do evento. Muitos acordaram ainda de noite para estarem prontos para a meditação coletiva programada para as 6h30 no calçadão do Arpoador. A meditação foi acompanhada por mantras, criando uma atmosfera serena e introspectiva enquanto todos aguardavam o espectáculo do nascer do sol.

Veja as fotos

À medida que o sol despontava no horizonte, os participantes puderam sentir a energia revitalizante da natureza.

O evento "Ioga ao Sol Nascer" proporcionou um momento de reflexão e gratidão, onde cada um se pôde conectar profundamente consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Esta prática matinal não só beneficiou os corpos dos participantes, mas também as suas mentes e espíritos, promovendo um senso de unidade e paz interior.

A mistura de música, natureza e ioga durante o evento intensificou a experiência sensorial e emocional dos presentes. Os mantras entoados durante a meditação serviram como um guia para o estado de tranquilidade e concentração, facilitando a prática de ioga subsequente. Esta combinação de elementos proporcionou uma experiência única, marcando a data com uma celebração significativa e inspiradora.