O comunicado realça que os especialistas em oftalmologia da região de Lisboa defendem que “não há justificações técnicas para manter uma urgência noturna presencial, dada a muita reduzida afluência de doentes com verdadeiras emergências”.

Acresce que o novo modelo organizativo tem por base princípios gerais de funcionamento de urgências de oftalmologia noutras capitais europeias e permite, de acordo com os especialistas, garantir a segurança necessária, tendo como objetivo o normal funcionamento da resposta em urgência oftalmológica na área de Lisboa.

No novo modelo, o atendimento em presença física seria reforçado no período diurno, entre as 08:00 e as 20:00, no CHULN e CHULC nos sete dias por semana, “incluindo sábados, domingos e feriados”.

Durante o período noturno, das 20:00 às 08:00, “onde o número de casos tem sido residual”, um oftalmologista de prevenção em cada polo “responderia a situações de doentes politraumatizados ou com glaucoma agudo oriundos de outras unidades de saúde, assim como doentes internados que necessitassem de atendimento oftalmológico emergente”.

“Os hospitais envolvidos vão continuar a trabalhar em estreita coordenação com a ARSLVT para encontrarem um modelo consensual e definitivo que garanta a mais rigorosa segurança dos doentes, respeitando a sustentabilidade dos recursos disponíveis”, acrescenta.