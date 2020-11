Trata-se de um projeto da Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar (SCMA), proprietária do imóvel, que terá o apoio financeiro da Câmara Municipal e já recebeu autorização da Segurança Social, adiantou à agência Lusa o provedor da instituição, António Vilhena Colaço.

O projeto da futura ERPI de Almodôvar “encontra-se concluído e aprovado pela Segurança Social e também já deu entrada nos serviços da Câmara Municipal de Almodôvar para respetiva aprovação”, disse.

Até final de novembro será candidatado ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3.ª Geração (PARES 3.0), num investimento que pode chegar a 2,5 milhões de euros e que terá uma comparticipação da autarquia local estimada em 500 mil euros.

Para já, o provedor da misericórdia alentejana escusa-se a antecipar um prazo para o arranque das obras.

“Estes processos são morosos, mas o importante é a aprovação da candidatura. Depois, os prazos de início e conclusão decorrerão normalmente”, justificou.

De acordo com António Vilhena Colaço, o novo equipamento terá capacidade para 60 residentes, a que se juntarão mais 20 pessoas na valência de centro de dia e outras 20 em apoio domiciliário.

“Depois de concretizado, este projeto deixará o nosso concelho apetrechado com uma infraestrutura moderna e que foi pensada com base na experiência de mais de 40 anos de trabalho com idosos”, sublinhou.

O provedor da SCMA frisou que, “além da mudança dos serviços prestados a idosos para um edifício mais diferenciado”, a nova ERPI permitirá igualmente a ampliação da “capacidade de prestação de serviços de apoio domiciliário e de centro de dia” da instituição e “a contratação de mais recursos humanos”.

Segundo António Vilhena Colaço, a nova resposta social da SCMA vai priorizar a admissão de almodovarenses, “o que consolida ainda mais a importância deste projeto” para a comunidade.

Para o presidente da Câmara de Almodôvar, este é um projeto “que vai ao encontro das necessidades” dos cidadãos seniores do concelho, “que no fim da sua vida merecem um local digno e confortável para estar”.

Em declarações à Lusa, António Bota acrescentou que a futura ERPI vai “permitir que nos próximos 20 ou 30 anos os idosos de Almodôvar tenham um local digno para viverem a vida que merecem e pela qual lutaram no tempo em que trabalharam”.