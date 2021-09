Francisco Furtado, igualmente o coordenador da Comissão Multissetorial de Combate e Prevenção à Covid-19, considerou, na província de Benguela, “a situação bastante alarmante no país”, em declarações emitidas hoje pela rádio pública angolana.

Segundo Francisco Furtado, particularmente o número de óbitos resultante dos efeitos da pandemia, “já atingiu resultados bastante negativos”.

“Por exemplo, nas últimas duas semanas o número de mortes registadas nas unidades sanitárias é superior ao número de mortes verificadas com malária e outras situações que vínhamos acompanhando no passado. Isto realmente é preocupante e é preciso que se tomem algumas medidas para alterar o quadro”, disse o governante angolano.

De acordo com Francisco Furtado, na semana passada, numa ronda feita pelas escolas de Luanda pelo Ministério da Saúde, verificou-se que em 211 pessoas testadas, 24 tiveram resultado positivo.

“O que está acima de 10%, que é bastante preocupante, algumas medidas terão que ser retomadas do ponto de vista do melhoramento, não só de redução da capacidade das turmas de aula e também algumas unidades sanitárias, como estas que fiz referência, particularmente na região do município de Belas e Talatona, terão de ser tomadas outras medidas para se alterar o quadro que se verificou nestas duas semanas”, frisou.

Angola registou até domingo 55.121 casos positivos, 1.501 óbitos, 47.273 recuperações e 6.347 ativos, dos quais 43 críticos, 49 graves, 171 moderados, 86 leves e 5.998 assintomáticos, estando internados 349 doentes, em quarentena institucional 126 pessoas e sob vigilância epidemiológica 3.132 contactos.

No decorrer da última semana, chegou a registar num dia 26 mortes, o número mais alto desde o início da pandemia em Angola, em março de 2020, bem como os casos positivos, tendo registado no sábado 515 novas infeções.

A covid-19 provocou pelo menos 4.740.525 mortes em todo o mundo, entre 231,48 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.