"Houve alguma melhoria nos sintomas causados pela ingestão de uma substância do grupo dos inibidores da colinesterase", afirmou o Hospital da Caridade em comunicado, no qual informa que Navalny permanece em coma induzido e sob assistência respiratória.

Principal opositor do Presidente russo Vladimir Putin, conhecido pelas investigações anticorrupção a membros da elite russa, Alexei Navalny, 44 anos, está internado desde 20 de agosto em coma, primeiro num hospital de Omsk, na Sibéria, e desde sábado num hospital de Berlim.

O político sentiu-se mal durante um voo e a família e colaboradores suspeitam que foi vítima de envenenamento intencional, o que foi em parte validado pelos médicos alemães que o estão a tratar quando, na segunda-feira, afirmaram ter detetado "indícios de envenenamento" nos exames que lhe foram realizados.

O toxicologista Thomas Daldrup, da Universidade de Düsseldorf, na Alemanha, mostrou-se surpreendido com a incapacidade do hospital onde Alexei Navalny esteve inicialmente internado, em Omsk, na Sibéria, em diagnosticar a intoxicação e em aplicar atropina, o medicamento utilizado para o tratamento do político.