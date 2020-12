Numa comunicação de alerta de segurança, a organização de cooperação policial internacional com sede em Lyon (centro-leste de França) alerta para uma "potencial atividade criminosa sobre falsificação, roubo ou promoção ilegal de vacinas contra a COVID-19 e gripe".

"A pandemia já deu origem a uma atividade criminosa predatória e oportunista sem precedentes", recorda a Interpol, que ressalta já ter verificado "a promoção, venda e administração de falsas vacinas" contra o coronavírus.

"À medida que várias vacinas para a COVID-19 se aproximam da aprovação (...) será crucial garantir a segurança da cadeia de abastecimento e identificar sites ilícitos que vendem produtos falsificados na internet", afirma.

Essas ações "constituem um risco significativo para a saúde e até para a vida" das vítimas dessas organizações ou indivíduos, acrescentou o secretário-geral da Interpol, Jurgen Stock, em comunicado.

"É essencial que as autoridades estejam o mais preparadas possível para o surgimento de todos os tipos de atividades criminosas relacionadas com as vacinas contra a COVID-19", finalizou Stock.

A Interpol também pede vigilância contra o risco de circulação de falsos testes de deteção, cujo uso pode multiplicar-se com a retomada das viagens internacionais.