"O conselho de ministros decidiu não prolongar as advertências sobre as viagens com destino a países da União Europeia (UE) e países associados, e substituí-las por recomendações aos viajantes, dependendo do país de destino", afirmou Heiko Maas em conferência de imprensa em Berlim.

A Alemanha regista um total de 182.370 casos de COVID-19, com um aumento de 342 em relação ao dia anterior, e a taxa de contágio em Berlim atinge 1,95. O valor, revelado na terça-feira pelas autoridades, significa que, na capital, cada pessoa infetada contagia quase outras duas.

Ainda assim, o Instituto Robert Koch (RKI) avisa que estes indicadores estão sujeitos a desvios, ressalvando que o número de novos casos no país é agora relativamente baixo.

A Alemanha tem agora 8.551 vítimas mortais, uma subida de 29 nas últimas 24 horas, e 167.300 casos considerados curados, mais cerca de 800 em relação ao dia anterior.

A Itália permite, a partir de hoje, a livre circulação entre as suas regiões e abre as fronteiras com o resto da União Europeia, depois de três meses encerradas devido à pandemia da covid-19.

“Hoje parece uma conquista se pensarmos nas condições de há alguns meses. Conseguimo-lo com o sacrifício de todos, mas é preciso lembrar que o vírus ainda vive connosco”, afirmou o ministro de Assuntos Regionais, Francesco Boccia, defendendo que não se pode esquecer “as 33.000 pessoas que morreram e os trabalhadores de saúde que fizeram um esforço incrível”.

Depois de algumas divisões entre os presidentes das regiões, especialmente os do sul e das ilhas, que temiam a chegada de cidadãos do norte, onde ainda ocorre o maior número de infeções, a “circulação incondicional” foi finalmente imposta, embora cada região possa escolher as medidas a usar para detetar potenciais infetados com o coronavírus.

Por exemplo, o presidente da região de Lazio, cuja capital é Roma, Nicola Zingaretti, assinou uma portaria que impõe controlo e medição da temperatura de todos os passageiros que chegam à região de comboio, avião ou barco.

Quem exceder a temperatura de 37,5 graus será isolado e submetido a um teste rápido para o coronavírus.

Na Sardenha, onde o presidente, Christian Solinas, queria impor a utilização de um passaporte de saúde, será necessário ter um registo para entrar na ilha e preencher um questionário sobre a previsão de movimentação interna.