Até o momento, a máscara já era usada nos transportes públicos. Agora, passa a ser obrigatória também no comércio para "proteger", sobretudo, os lojistas, alegou um dos adjuntos da prefeitura de Berlim, Andreas Geisel, em conferência de imprensa.

As autoridades de saúde da Alemanha pediram à população que mantenha a prudência, em pleno debate sobre a aceleração do desconfinamento e com dados díspares sobre a evolução da doença.

"Continuemos em casa na medida do possível, continuemos respeitando as restrições e mantendo uma distância de 1,5 metros entre nós", declarou o diretor do Instituto Robert Koch, responsável por controlar a evolução da pandemia na Alemanha, Lothar Wieler.

O responsável destacou que a evolução do vírus até agora na Alemanha representa um "êxito", com uma taxa de mortalidade muito inferior a outros países.

Mas Wieler pediu que os alemães não baixem a guarda e "defendam o êxito", perante a falta de paciência da opinião pública, que deseja um desconfinamento acelerado. Alguns estabelecimentos comerciais e escolas já foram reabertos.