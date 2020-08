O governo "decidiu estender os avisos para viagens turísticas não essenciais a países de fora da UE até 14 de setembro", um dispositivo planeado até 31 de agosto, disse a porta-voz do governo Ulrike Demmer, durante uma entrevista coletiva em Berlim.

"Cada um deve perguntar-se se uma viagem a um território considerado de risco é essencial ou não", afirmou a porta-voz, ressaltando que o combate à pandemia exige "uma certa responsabilidade individual".

As advertências aos viajantes não são uma proibição, mas procuram ter um efeito dissuasório, com a vantagem de permitir que cancelem as suas reservas gratuitamente.

Esta medida consiste em alertar que, quando se viaja para um determinado país, o viajante pode ser submetido a uma quarentena mais ou menos longa, dependendo das medidas de saúde adotadas naquele local e que também poderá ser forçado se isolar-se durante duas semanas após o seu retorno à Alemanha.

A exceção fica para quem apresentar um teste negativo para o novo coronavírus de menos de 48 horas.