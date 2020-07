Segundo o instituto pertencente ao Ministério da Saúde da Alemanha, houve ainda um número estimado de 400 novos casos dados como curados, elevando o número total destes para 187.400.

Os números de novos casos hoje conhecidos são inferiores aos de sábado, dia em que o Instituto Robert Koch reportou um aumento de 529 casos, mas o aumento de óbitos hoje foi igual (um).

Os estados com maior número de casos continuam a ser a Baviera (sudeste), com 49.710 (8 hoje), a Renânia do Norte – Vestefália (noroeste), com 46.024 (114 hoje), e Baden-Württemberg (sudoeste), com 36.342 (nenhum hoje).

As autoridades alemãs anunciaram hoje que há um novo surto de covid-19 num matadouro em Lohne com 66 casos já confirmados, mas consideram ser de proporções mais reduzidas do que o registado recentemente em Gütersloh.

As 66 infeções de covid-19 são o resultado de 1.046 testes realizados a trabalhadores e pessoas que mantiveram contacto com um matadouro de Lohne, no estado federal da Baixa Saxónia (centro da Alemanha), refere a agência de notícias EFE.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 601 mil mortos e infetou mais de 14,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.